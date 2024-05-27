Her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen Merkezefendi Belediyesi, yoğun ilgi gören spor kurslarının yaz dönemini başlatıyor. 20 tesiste, 14 farklı branşta açılacak kurslara kayıtlar 29 Mayıs Çarşamba günü başlayıp, 8 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Kayıtlar, belediyenin resmi internet sitesi olan https://www.merkezefendi.bel.tr üzerinden veya belirlenen tesislerden yapılabilir.

Hangi kurs nerede?

Futbol (7-13 yaş), basketbol (7-13 yaş), tenis (7 yaş ve üzeri), voleybol (9-16 yaş), badminton (9-16 yaş), robotik kodlama (6-12 yaş), cimnastik (5-11 yaş), halk oyunları (9 yaş ve üzeri), satranç ve akıl oyunları (5 yaş ve üzeri), pilates (16 yaş ve üzeri), zumba (15 yaş ve üzeri), fitness (18 yaş ve üzeri), güreş (8-13 yaş) ve izcilik (9-16 yaş) kursları çeşitli merkezlerde düzenlenecek. Bu merkezler arasında Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Sevindik Vadi Park Sosyal Tesisleri ve Spor Eğitim Merkezi, 100. Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi ile Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik, Sümer, Servergazi, Muratdede, Karaman, Eskihisar, 1200 Evler, Toki Kayalar, Adalet, Karahasanlı ve Başkarcı Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri bulunuyor.

Gençler ve çocuklar için fırsat

Merkezefendi Belediyesi’nin spor kursları, çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz geçirme fırsatı sunuyor. Kayıt için acele edin ve bu fırsatı kaçırmayın!