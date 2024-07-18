ÇEKSANAT GKM, her tatilde olduğu gibi bu yaz tatilinde de çocuklara yönelik dopdolu bir atölye programı hazırladı.BURSA (İGFA) - ÇEKSANAT tarafından 5-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde danstan yogaya, müzikten resme, hatta kendi hikayelerini yazacakları birbirinden farklı etkinlikler ile eğlenceli vakit geçirecekler.

GKM’DEKİ RENKLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA SİZ DE YERİNİZİ AYIRTIN! ÇEKSANAT’ın Görükle Kültür Merkezi’nde farklı yaş gruplarındaki çocuklar için hazırladığı programda “Hikaye Kurma Ve Resimleme Atölyesi, “Resim Atölyesi”, “Heykel Atölyesi”, “Yoga Atölyesi” ve “Müzik Atölyesi” başlıklı eğitici ve zevkli atölyeler yer alırken “Tango Atölyesi”, “Çocuk Dans Atölyesi” ve “Hip-Hop Dans Atölyesi” ile de farklı dans türleriyle çocukların yaz tatilinde eğlenceli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

ÇOCUKLAR; GÖRÜKLE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DANSA DOYACAK! Çocuklarınızın yaşamlarına renk ve hareket katmak için onları dans ile tanıştırın. Onların ayrıcalıklı bir hobi edinmesini sağlamak, gelişimlerini desteklemek ve bedensel farkındalıklarını arttırmak istiyorsanız ÇEKSANAT, sizleri Görükle Kültür Merkezi'ne bekliyor!

Dans ile tanışan çocuklar yaratıcılıklarını sergileme şansı buluyor ve özgüven kazanarak okul-sosyal yaşamlarında da kendilerine daha fazla güvenmeye başlıyor. Ağustos Ayı boyunca Tango Atölyesi, Hip-Hop Dans Atölyesi ve Çocuk Dans Atölyesi ÇEKSANAT Görükle Kültür Merkezi’nde…

BİR KEŞİF YOLCULUĞU YOGA… Hiçbir malzemeye ihtiyaç duyulmayan, bir keşif yolculuğu olarak karşımıza çıkan yogada sadece beden, zihin ve nefesin varlığı yeterli. Bu sebeple de birçok spor ve sanat dalından ayrı bir yer tutan yoga ile; yaratıcılık, hayal gücü, kendine güven ve farkındalık geliştirdiği gibi rekabet, kıyas ve zorlamaya yer yok. Eğitmen Bahar Kaya Karslıoğlu tarafından verilecek "Yoga Atölyesi" Ağustos ayında her Salı ve Perşembe ÇEKSANAT GKM’de…

ÇOCUKLAR! KAĞIT VE KALEMLERİNİZİ HAZIRLAYIN! Resim Atölyesi’nde figür tonlama, renk karışımlarının öğrenilmesi ve uygulanması, gölgelendirme ve boyutlandırma gibi teknikler öğrenilirken; bu atölye ile çocuklar özgün eserler ortaya koyma fırsatı yakalayacaklar.

Heykel Atölyesi ile çocuklar seçtikleri sanatçı, animasyon figürü veya hayvan dostları üzerinden 3 boyutlu çalışma yapmayı öğrenirken, yüz şekillerini çeşitlendirme ve soyut yüz çalışmaları yapabilme gibi teknikleri öğrenecekler. Heykel Atölyesi, çocukların el becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, ortaya bir eser çıkarma bilincini de teşvik ederek yaz tatillerinin dolu dolu geçmesini sağlayacak. Eğitmen Zeynep Acar tarafından verilecek Resim Atölyesi ve Heykel Atölyesi Ağustos Ayı boyunca her Pazartesi ve Çarşamba ÇEKSANAT GKM'de.

Hikaye Kurma ve Resimleme Atölyesi ile çocuklar oluşturdukları hikayeleri imgelemeyi öğrenirken, bu imgeleri resme dönüştürerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatını yakalayacaklar. Hikaye Kurma ve Resimleme Atölyesi'nde çocuklar el-zihin koordinasyonu, grup çalışmasına dahil olma ve yaratıcılıklarını keşfetme gibi kazanımlar ile yaz tatilini dolu dolu geçirecekler. Yazar& Çizer Nihal Aksoy tarafından verilecek 5-8 Yaş Hikaye Kurma ve Resimleme Atölyesi Ağustos Ayı boyunca her salı 14.00-15.40 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM'de!

RİTİM VE OYUN DOLU BİR YOLCULUĞA NE DERSİNİZ? Müzik Atölyesi ile çocuklar eğlenceli bir öğrenimle ritim ve melodiyle dans ederek müziğin büyüsünü yaşayacak. Çocuklar; bestecileri tanıyarak müziğin derinliklerine inerek yaratıcılıklarını geliştiren bir deneyim kazanacaklar. Çocukların yaratıcılığına ilham veren bir deneyim kazanacakları bu atölyede orff, dalcroze ve kodály yaklaşımlarıyla müzik eğitimi, sanatsal yetenekleri güçlendiren öğretim metotları yer alıyor.

Eğitmen Şevval Yüksel tarafından verilecek Müzik Atölyesi Ağustos Ayı boyunca her salı ve perşembe günleri ÇEKSANAT GKM'de!

Yaz Tatili Etkinlikleri ile ilgili kontenjanla sınırlı atölyelere kayıt için 0530 667 24 12 numarayı arayabilir ve detaylı bilgi için ÇEKSANAT sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.