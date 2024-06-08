Türkiye'de futbolseverlerin gözleri transfer dönemine çevrildi. Takımların 2024-2025 sezonuna en iyi şekilde hazırlanmalarını bekleyen futbolseverler, yeni transferler ve transfer dedikodularını heyecanla takip ediyor. Peki Türkiye futbolunda transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Kulüpler, transfer döneminde ihtiyaç duydukları mevkilere göre transfer planlamalarını yapacak. Taraftarlar, takımlarının yapacağı transferlerle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyor. Transfer döneminde öne çıkan oyuncular ve transfer söylentileri, spor kamuoyunun gündemini oluşturacak. Süper Lig'de mücadele eden takımların hangi oyuncuları kadrolarına katacağı merakla bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarihi açıkladı

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Bu dönemde Süper Lig takımları, kadrolarını yeni oyuncularla güçlendirme fırsatı bulacak.

Ara transfer dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek. Takımlar, sezon ortasında ihtiyaç duydukları transferleri bu dönemde gerçekleştirebilecek.

Yeni sezon ise 9 Ağustos 2024'te start alacak.