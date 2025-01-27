Merkezefendi Belediyesi, ünlü yazar Işıl Işık’ı okurlarıyla buluşturduğu etkinlik ile büyük bir ilgi gördü. “Kardan Adamın Külleri” adlı eseriyle tanınan Işıl Işık, Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi.

Okurlardan yoğun ilgi: Işıl Işık’a uzun kuyruklar

Yazdığı eserlerle geniş bir hayran kitlesi edinmiş olan Işıl Işık, okurlarıyla kitaplarını imzalarken onlarla sohbet etme fırsatı da buldu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, uzun kuyruklar oluştu. Kitaplarını severek okuyan okurlar, yazarla tanışmanın keyfini çıkardı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’dan teşekkür

Etkinlikte Işıl Işık’a kitap imzalatan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, katılımın ve ilgisinin oldukça yüksek olduğunu belirterek hem gençlere hem de yazar Işıl Işık’a teşekkürlerini iletti. Merkezefendi Belediyesi’nin kültürel etkinliklere verdiği önemin altını çizen Başkan Doğan, bu tür organizasyonlarla okurların daha fazla yazarla buluşmaya devam edeceğini söyledi.