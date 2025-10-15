Fuarın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mehmet Eroğlu, uluslararası onur konuğu ise çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinden Fransız Fabien Toulmé olacak. 21 Ekim’de ise sevilen rock grubu Duman ücretsiz sahne alacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı, 17 - 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta kapılarını açıyor. Birbirinden değerli yazar, çizer, akademisyen ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak fuar, sadece kitaplarla değil, müzik ve sahne etkinlikleriyle de festival havası yaşatacak. 19 Ekim Pazar günü komedyen Tahsin Hasoğlu, stand-up gösterisiyle fuara neşe katacak. 21 Ekim Salı akşamı ise sevilen rock grubu Duman, Kültürpark Çim Alanda ücretsiz konser verecek. 10 gün boyunca sürecek fuarda, ziyaretçiler, 250’nin üzerinde katılımcı, binlerce kitap, imza günleri, söyleşiler, müzik performansları ve her yaşa özel etkinliklerle dopdolu bir kültür deneyimi yaşayacak.



Fuarın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mehmet Eroğlu olacak. İlk romanı Issızlığın Ortası ile Milliyet Roman Ödülü’ne layık görülen, Geç Kalmış Ölü, Yarım Kalan Yürüyüş, Fay Kırığı Üçlemesi ve Son Gezegen / Varlıklar 2 gibi çok sayıda romanın yazarı olan Eroğlu, 2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü de kazandı. Televizyon ve sinema için de senaryolar yazan İzmirli yazar Eroğlu, ödüllü filmler 80. Adım ve Solgun Bir Sarı Gül ile romanlarından uyarlanan İyi Adamın 10 Günü, Kötü Adamın 10 Günü ve Meraklı Adamın 10 Günü filmlerinin senaryolarını da kaleme aldı. Eroğlu, Dila Taşcı’nın moderatörlüğündeki söyleşide, 18 Ekim günü saat 15.00’te Ahşap Sahne’de edebiyat serüvenini anlatırken saat 16.00’da ise İletişim Yayınları Standı’nda kitaplarını imzalayacak.



Bu yılın uluslararası onur konuğu ise çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinden Fransız Fabien Toulmé olacak. Spirou dergisiyle adını duyuran, otobiyografik özellikler taşıyan Beklediğim Sen Değildin ve gerçek bir yaşam hikayesine dayanan üç ciltlik Hakim’in Yolculuğu eserleriyle uluslararası alanda tanınan Toulmé, 19 Ekim günü saat 15.00’te Ahşap Sahne’de, Ayşegül Utku Günaydın’ın yöneteceği “Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” söyleşisinde okurlarıyla buluşacak. Toulmé, 18 Ekim’de Deli Dolu Yayınları ve 19 Ekim’de ise Tudem Yayın Grubu stantlarında kitaplarını imzalayacak.



İZKİTAPFEST, bu yıl da birbirinden değerli kalemleri İzmirli okurlarla buluşturacak. Fuarın konukları arasında, edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor. Ahmet Ümit, Akın Erdoğan, Akın Ersoy, Ali Lidar, Anooshirvan Miandji, Ayşe Kulin, Bartu Bölükbaşı, Behçet Yalın Özkara, Beyhan Budak, Can Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Cumhur Tanrıver, Demir Demirkan, Deniz Alev, Deniz Erbulak, Dilge Güney, Emin Çapa, Erkan Serçe, Ersin Döğer, Hidayet Karakuş, Mahir Ünsal Eriş, Mavisel Yener, Melis Alphan, Murat Gülsoy, Mustafa Balbay, Nasuh Mahruki, Nilüfer Açıkalın, Özgür Mumcu, Piraye, Polat Özlüoğlu, Saygı Öztürk, Şener Üşümezsoy, Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, Töre Sivrioğlu, Tuğrul Keskin, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk, Zafer Algöz, Zeynep Çolakoğlu’nun aralarında bulunduğu yazar, şair, sanatçı, akademisyenler fuar boyunca söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarla bir araya gelecek.



Fuar, yetişkinler, gençler ve çocuklar için özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Atölyeler, paneller, farklı yaş gruplarını edebiyatın farklı renkleriyle buluşturacak. Bu yıl ayrıca, anime ve manga için özel bir bölüm ayrılacak. Bu bölümde söyleşiler, yazar-çizer buluşmaları ve atölyeler düzenlenecek. Böylece çizgi roman ve anime kültürünün güçlü temsilcileri de festivalin renkli atmosferine dahil olacak.



İZKİTAP, bu yıl, İzmir’in kültürel, tarihsel ve gastronomik zenginliklerinin konuşulduğu söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşiler, kentin geçmişten günümüze uzanan hikayesini, tarihini, kültürünü, gastronomisini ve toplumsal yaşamını yakından tanıma fırsatı bulacak.



Fuarın sürprizi Duman

İZKİTAPFEST sadece kitaplarla değil müzikle de renklenecek. 21 Ekim Salı günü saat 20.00’de ise sevilen rock grubu Duman, Kültürpark Çim Alanda vereceği konserle İzmirlilere müzik dolu bir gece yaşatacak. 19 Ekim Pazar günü saat 19.00’da ise, sosyal medyada paylaştığı skeçlerle büyük beğeni toplayan komedyen Tahsin Hasoğlu, Ahşap Sahne’de kahkaha dolu stand-up gösterisiyle fuar ziyaretçileri ile buluşacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAPFEST, girişin ücretsiz olması sayesinde her kesimden kitapseveri Kültürpark’ta buluşturacak. Geçen yıllarda yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, bu yıl da kentin kültür yaşamına canlılık katacak ve İzmir’i kitapla, edebiyatla ve müzikle dolu günlere hazırlayacak.



Fuarla eş zamanı olarak aynı gün açılışı yapılacak 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17 – 19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla Türkiye ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İzmir’de bir araya getirecek. Festivalin direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen üstlenirken onur konuğu ise çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, editör ve senarist Ayfer Tunç olacak.



Kitapseverler, fuarla ilgili tüm programa ve daha fazlasına www.kitapizmir.com internet sitesinden ulaşabilecek. Girişlerin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ