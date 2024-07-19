Dünyayı etkileyen büyük bir yazılım krizi, havalimanları, hastaneler ve bankacılık sistemlerinde ciddi aksamalara neden oldu. Ancak, İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı'sı bu krizden etkilenmeyerek ticaretine devam etti. Kapalıçarşı esnafı, yaşanan sorunların işlerini etkilemediğini ve normal satışlarına devam ettiklerini açıkladı.

Dünya genelinde yaşanan yazılım krizi birçok sektörde aksamalar yarattı

Dünya genelinde yaşanan yazılım krizi, özellikle Windows internet alt yapısındaki sorunlar nedeniyle birçok sektörde aksamalara yol açtı. Havalimanları, hastaneler ve bankacılık sistemleri bu krizden olumsuz etkilendi. Türkiye'de de bazı bankaların sistemleri hata verdi ve işlemler aksadı. Ancak, İstanbul’un tarihi Kapalıçarşı'sında durum farklı. Çarşı, bu küresel krizin etkilerinden tamamen uzak kaldı.

Kapalı Çarşı'da Ticaret Devam Ediyor

Kapalıçarşı, serbest piyasanın kalbi olarak bilinen tarihi bir alışveriş merkezi. Yazılım krizinin etkileri bu bölgeye ulaşmadı. Kapalıçarşı’da altın, mücevher ve sarrafiye gibi alanlarda ticaret sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Çarşıda yapılan işlemler, normal hızında devam etmekte.

Esnaf durumdan etkilenmediklerini belirtti

Kapalıçarşı esnafı Cihat Zeytun, yaşanan yazılım krizi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Saat 09.00’dan beri istediğimiz satışlarımızı yapıyoruz. Bizi etkileyen bir durum yok. Toplu döviz bozumları ve alımlarda herhangi bir problem yaşanmıyor. Borsa kapansa da ticaretimiz aynı şekilde devam edecektir. Alım-satım işlemlerinde makas aralığı bulunmuyor ve fiyatlar normal seyrinde devam ediyor. Kapalıçarşı'da herhangi bir sorun yaşanmıyor, alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.”

Kapalıçarşı’nın küresel krizlere direnci bir kez daha kanıtlandı

Kapalıçarşı'nın bu tür krizlere karşı gösterdiği direnç, serbest piyasa dinamiklerinin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Çarşının tarihi ve kültürel değeri, krizlere karşı dayanıklılığını da pekiştiriyor. Bu durum, Kapalıçarşı’nın yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda ekonomik istikrarın sembolü olduğunu da vurguluyor.