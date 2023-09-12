Sevgili okurlar yaz bitti okullar açıldı derken yazın aldığımız fazla kilolar kalıcı hale gelmeden onlara veda etmemizin vakti geldi.

Dönemsel alınan bu kilolar özellikle rutinlere döndüğümüz dönemde psikolojik ve fiziksel olarak hepimizi rahatsız etmekte. Çözümleri çok basit. Doğru bir beslenme modeli ve beslenme uzmanından destek alarak sağlıklı bir bedene kavuşabilirsiniz.

KENDİNİZİ UZUN SÜRELİ AÇ BIRAKMAYIN!

Hızlı kilo vermek için yapılan en temel yanlışlardan bir tanesi kendimizi tamamen yemeden içmeden kesip uzun süreli açlıkların bizi zayıflatacağı algısı. Bu uygulama sürdürülebilir olmadığı gibi vücut için gerekli besin öğeleri alınamadığından önemli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Ayrıca uzun süreli açlıklarda vücut kendini korumaya alarak metabolizmayı yavaşlatır, bu da yağ yakımının azalmasına neden olur. Yetersiz protein ve karbonhidrat alımı sizi daha çok yemek yemeye iteceği gibi kas kayıplarına da sebebiyet verecektir. Vücudu açlığa mahkum etmektense düzenli aralıklar, porsiyon kontrolü ve doğru gıda seçimleriyle daha kesin ve kalıcı bir sonuç almanız münkün.

ÖNCE BEYNİMİZ

Bir reklam görüldüğünde, güzel bir yemek kokusu duyulduğunda ya da sadece yemekten konuşulduğunda aniden acıkma hissi yaşanır. Beynimiz bu tür bir dış uyaranla karşılaştığında çeşitli hormonların salgılanmasıyla birlikte aç olduğumuz hissini yaratır. Aynı miktardaki yemek büyük bir tabakta gözümüze çok az görünürken küçük tabakta doyurucu görünür. Tabaklarınızdaki tercih edeceğiniz kalorisi düşük fakat hacmi büyük yiyecekler ve yanında bol yeşillikli salatalarla önce beyninizi doyurun. Açlık gibi tokluk hissi de beyinde oluşur. Yemek yemeye başladıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra leptin hormonu salgılanarak beynimizde tokluk hissini yaratır. Bu süreç içerisinde ne yersek yiyelim kendimizi tok hissetmeyiz. Yemekleri yavaş ve ara vererek yersek daha az yemekle doygunluk hissini yaşayacağımızı görebiliriz.

TABAK MODELLEMEMİZ NASIL OLMALIDIR?

Yemeğinizin yağ ve karbonhidrat miktarı dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar arasındadır. Miktarının yanı sıra bu besin öğelerinin doğru kaynaklardan alınması da kilo kontrolü ve sağlığımızın korunması yönünden çok önemlidir. Yağlar diğer besin öğelerine oranla daha yüksek kalori içerir dolayısıyla öğünlerimizdeki yağ miktarına dikkat etmeliyiz. Yağ gereksinimimizi hayvansal yağlar veya kızartmalar yerine kuru yemiş, balık, zeytinyağı gibi kaynaklardan karşılamak kilo kaybını sağlamanın yanında sağlığımızı da olumlu yönde etkileyecektir. Vücudumuzun enerji kaynağı olan karbonhidratların diyette kısıtlanması da kilo kaybını doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelir. Diyetinizdeki karbonhidrat türünü ve miktarını düzelterek kilomuzu kontrol altına almamız mümkün. Basit şekerler yerine lif oranı yüksek kompleks karbonhidratlar tüketmek fark yaratacaktır. Beyaz ekmek yerine kepekli veya tam buğday ekmeği, pirinç ve makarna yerine kepekli bulgur tercih edilebilir. Gazlı hazır içecekler ise içeriğindeki yüksek şeker içeriği ile bize’’ boş enerji’’ verirler, yani doygunluk hissi yaratmadan yüksek enerji almış oluruz.

HAREKETE GEÇİN

Kilo kaybının gerçekleşmesi için harcanan kalorinin alınan kaloriden yüksek olması gerekir. Diyette porsiyon kontrolü ve doğru tercihlerle alınan kalori kısıtlanırken, fiziksel aktiviteyle harcanan kalorinin arttırılması kilo kaybında kilit rol oynar. Tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet veya sevdiğiniz herhangi bir spor türü… Kilo kaybına sebep olmasının yanında kendinizi zinde ve mutlu hissetmenize de yardımcı olacaktır.