Dr. Merdan Çelik, yaz ve kış mevsimlerinde saç ektirme süreçlerinin farklarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Özellikle yazın saç ektirenler için güneşten korunmanın önemine değinen Dr. Çelik, bu dönemde işlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Yazın saç ektirenler için güneşten korunma önemli

Saç ekiminin, dökülen saçların yerine başka bölgelerden alınan saç greftlerinin profesyonel bir şekilde ekilmesi anlamına geldiğini belirten Dr. Merdan Çelik, yazın saç ektirenlerin güneşten korunmaları gerektiğini vurguladı. Dr. Çelik, "Yazın saç ektiren kişiler, bir ay boyunca güneş ışınlarından uzak durmalı. Ultraviyole ışınları, saç derisinde leke oluşumuna ve iyileşme sürecinde zarara yol açabilir. Hastaların saç ekimi sonrasında deniz, sauna gibi aşırı sıcak alanlardan uzak durarak güneşten korunmaları gerekiyor. Bu, saçların ekildiği derinin iyileşme sırasında lekelenmesini ve zarar görmesini engeller" dedi.

Kışın saç ektirenlere sağanak yağmur uyarısı

Kışın saç ekimi yaptıranların, işlem sonrası sağanak yağmurdan korunmaları gerektiğini belirten Dr. Çelik, "Hastalarımızın %80’i saç ektirmek için eylül ila haziran aralığını tercih ediyor. Bu dönemde, hastalarımızın 15 gün kadar sağanak yağıştan korunmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Ayrıca, yaz aylarında saç ekimi yaptırmayı düşünenlere tatillerini önceden yapmalarını önerdi.

Saç ekimi pazarının dinamikleri

Dr. Çelik, yaz aylarının ülke içinde hareketliliğin yoğunlaştığı dönemler olduğunu ve 20 yıllık tecrübeleriyle bu yaz da işlerini titizlikle yapmaya hazır olduklarını belirtti. "Hedefimiz, bize başvuran her hastanın merkezimizden mutlu ve memnun ayrılması. FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu), DHI (Doğrudan Saç Ekimi) gibi farklı tekniklerle gerçekleştirdiğimiz her işlemde hastalarımızın beklentilerini karşılamaya odaklanıyoruz" dedi.

Uzun yıllara dayanan tecrübe

Başarısının arkasında uzun yıllara dayanan kariyer yolculuğunun bulunduğunu belirten Dr. Çelik, "2005 yılından bu yana saç ekimi yapıyorum. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Estetik Hekimliği Sertifikası’nı alarak bir dönem Bakanlık'ta görev yaptım. Daha sonra özel hastanelerde saç ekimi ve medikal estetik hekimliği çalışmalarımı sürdürdüm. Büyük bir özveri ve emekle çalıştığım saç ekimi ve restorasyonu alanlarında sürekli olarak gelişiyorum. Kliniğimi ziyaret eden tüm hastalarımın saç dökülmesi sonucu yaşadığı kellik problemini ortadan kaldırarak, doğal görünümlü saçlara kavuşmalarını sağlıyorum" dedi.