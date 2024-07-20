Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sağlıklı beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmekte fayda var. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, yaz aylarında yaygın olarak tüketilen bazı besinlerin beklenmedik sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Karpuz ve peynirin sağlık üzerindeki etkileri

Yaz aylarının vazgeçilmez ikilisi olan karpuz ve peynir, yazın serinletici etkisi ile öne çıksa da, fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir. Dr. Hüseyin Sarıkaya, bu iki besinin birlikte tüketilmesinin göbek çevresi yağlanmasına ve kilo artışına yol açabileceğini belirtti. Karpuzun yüksek şeker içeriği, insülin salgısını artırarak vücutta yağ birikimine neden olabilirken, peynirin fazla tüketimi de aşırı yağ ve tuz alımına sebep olabiliyor. Bu nedenle, karpuz ve peynirin porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Meyve tüketiminin bilinçli yapılması gerekiyor

Dr. Sarıkaya, yaz meyvelerinin vitamin ve mineral açısından zengin olduğunu ancak bilinçsiz tüketildiğinde kilo alımına neden olabileceğini ifade etti. Özellikle meyvelerin yüksek miktarda basit karbonhidrat içerdiği ve bu karbonhidratların vücutta yağ olarak depolandığını belirtti. Gün boyunca sadece meyve tüketmek, kalori ihtiyacını karşılamak yerine yağlanmaya yol açabilir. Ayrıca, meyvelerin hızlıca acıktırabileceği ve kilo verme sürecinde olumsuz etkiler yaratabileceği de unutulmamalıdır.

Yoğurt tüketiminin önemi

Yoğurt, yaz mevsiminde hafif ve tok tutan bir besin olarak ön planda yer alıyor. Dr. Sarıkaya, yoğurdun ana öğünlerde yer almasının, hem tok kalmanıza yardımcı olacağını hem de kan şekerinizi düzenleyeceğini söyledi. Yoğurtlu yiyeceklerle sofraya oturma alışkanlığı kazanmanın, sağlıklı bir beslenme düzeni için önemli olduğunu vurguladı.