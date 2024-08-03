Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, yaz aylarında gözlerin güneşin zararlı ışınlarından en fazla etkilenen organ olduğunu belirterek, göz sağlığımızı korumak için önemli uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında dünyamıza ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine oranla üç kat fazla olduğuna dikkat çeken Asena, bu dönemde güneş gözlüğü seçiminin, havuz ve denizlerde gözlerin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Havuz ve denizlerde gözlerinizi koruyun

Her yaştan insanın yaz tatilinde denizin yanı sıra havuzları da tercih ettiğini ifade eden Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, hijyen kurallarına uyulmayan yerlerde göz rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğini belirtti. "Havuz ve denize girerken koruyucu yüzme gözlüğü takılmalı. Özellikle kalabalık havuzlarda mikroplar daha fazla ürediği için uzun süre havuzda kalmamak gerekir. Kontakt lens kullananların denize veya havuza mümkünse lensle girmemeleri önerilir. Havuzlarda mikrop ürememesi için kullanılan klor, uzun yüzme sonrası göz sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle yüzme gözlüğü kullanmak önemlidir. Havuzdan çıktıktan sonra duş alarak yüzünüzü yıkamanız da bir diğer önemli konudur. Güneş kremi kullanırken de gözlerimizi iyi korumalıyız. Güneş kremi gözümüze kaçarsa içindeki kimyasallar tahrişe neden olabilir. Eğer krem gözümüze kaçarsa mutlaka bol suyla yıkamalıyız," diye konuştu.

Göz sağlığınızı korumak için öneriler

Yaz aylarında etkisi artan ultraviyole ışınlarının gözler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, güneşin uzun vadede göz kapağında kansere uzanan ciddi hasarlara yol açabileceğini söyledi. "Güneş ışınlarına maruz kalan gözlerde birçok hastalık meydana gelebileceği gibi, göz kapağında ben, leke ve tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar yazın güneş ışınlarının altında fazla kalmamalı. Çocuklar güneşe mutlaka şapka ve kaliteli güneş gözlüğüyle çıkmalı. Zararlı güneş ışınlarından korunmak için de mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor," dedi.