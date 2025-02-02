Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yazlık evleri hedef alarak 1 milyon liranın üzerinde antika ve değerli eşyaları çalan 4 hırsız, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yazlık evlerde hırsızlık ihbarı üzerine operasyon başlatıldı

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli Mahallesi'nde 10 farklı yazlık evden antika ve değerli eşyaların çalındığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, hırsızlık olayına karışan 4 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandılar

H.A. (25), M.A. (36), C.Y. (36) ve M.A. (37) adlı şüpheliler, İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonla yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda, 12 bakır tepsi, 3 adet 10 kiloluk bakır kazan, bakır tencere, bilgisayar, televizyon, kombi, tablo, şamdan, biblo ve pul koleksiyonu gibi değerli eşyalar ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Elde edilen çalıntı eşyalar, sahiplerine iade edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A., M.A. ve C.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.