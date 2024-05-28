Türk Sanat Müziği tutkunları için heyecan verici bir etkinlik yaklaşıyor. Musıki Eğitim Vakfı, Yed-i Sevda konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, bu muhteşem etkinliğe ev sahipliği yapacak ve Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserleri, dinleyicilerle buluşacak. Bu özel gecede, Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya etkileyici performansıyla yeniden sahne alacak. Orkestra şefliğini Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın yapacağı konser, Türk Sanat Müziğinin büyüleyici tınılarını şehrin kalbine taşıyacak. Gecenin sunuculuğunu ise ekranların sevilen yüzü Murat Aygen üstlenecek.

Konserin sürprizlerinden biri de TEGV Adıyaman konteyner kentinden gelen çocuk korosunun performansı olacak. Bu genç yetenekler, şarkılarıyla hem sahneyi renklendirecek hem de kalplere dokunacak. Konser, deprem felaketinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Musıki Eğitim Vakfının bağışları ve titiz organizasyonuyla gerçekleştirilecek bu anlamlı konsere katılım tamamen ücretsiz. 7 Haziran akşamı saat 20:00’da başlayacak olan bu müzik ziyafetine tüm sanatseverler davetlidir. Unutulmaz bir müzik gecesi için, siz de ücretsiz giriş kartlarınızı www.passo.com üzerinden alın ve Türk Sanat Müziğinin büyüsüne ortak olun.