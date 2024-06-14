İzmir'de yedi eve balkonlarına tırmanarak girip, hırsızlık yapan N.T.C. (58) saklandığı çalılıklar arasında yakalanıp tutuklandı. 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin balkona tırmanma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde bulunan yedi ayrı evden hırsızlık yapılması sonrası çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 21 yıl dört ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T.C. olduğu ve Konak ilçesindeki Şehitler Korusu'nda saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, çalılıklar arasında gizlenmeye çalışan N.T.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen N.T.C., dün işlemleri sonrası sevk edildiği adliyeye tutuklandı.