İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi Bölümü, ABD merkezli haber dergisi Newsweek'in yayımladığı "Dünyanın En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri" listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Newsweek'in yayımladığı "Dünyanın En İyi Uzmanlaşmış Hastaneleri" listesi belli oldu.



Prof. Dr. Uğur Türe başkanlığındaki Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin Cerrahisi, Türkiye'den listeye giren tek bölüm oldu. Newsweek, sıralamanın yer aldığı 10 sayfalık ayrıntılı rapor yayımladı.

Sıralamada, bölümün bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi, ameliyatların başarı oranı, dünyaya kattığı değer, bilimsel alanda dünyadaki söz sahipliği, öncü olduğu yenilikler gibi çok sayıda kriter, göz önüne alınıyor. Jüri tarafından bu faktörlere dayanılarak puanlar verilip ve sonuç belirleniyor.

Ödül, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

- "Dünya çapında büyük işler yaptığımız bir kez daha kabul gördü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, "Bu gelişme gençlere de yol açtı. Onlar ileride daha da başarılı olacak. Her koşulda en iyisi yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Listeye girmelerinin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Türe, "Açıkça söylemek gerekirse, benim için de sürpriz oldu. 20-30 profesörün ve 20-30 asistanın olduğu bölümlerle kıyaslanmamız, beni de şaşırttı. Dünya çapında büyük işler yaptığımız bir kez daha kabul gördü. Olanakları zorlayarak kaliteyi arttırmak her zaman mümkün. Birçok bölüm artık böyle bir sıralamaya girilebileceğini gördü. Üniversitemiz adına da çok mutluyum. Kurucu başkanımız Bedrettin Dalan'ın,rektörümüz Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün bu başarıda çok büyük emeği var." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan,Türe'nin, beyin cerrahisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın en önemli tıp dergilerine birçok kez kapak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beyin cerrahisi bölümümüz, Prof. Dr. Uğur Türe başkanlığında en üst noktaya ulaştı. İnsanlarımız, hasta olduklarında, 'ABD'de, Avrupa'da derman bulur muyum?' diye gidiyor. Artık milletçe bu kompleksi çöpe atmalıyız. Türkiye'de çok güzel hastanelerimiz, doktorlarımız var. Beyin cerrahisi denilince de akla gelen ilk isim Uğur hocamız. Tüm hemşire, doktor, sağlık personeli ve ekibe bu başarı için şükranlarımı sunuyorum. Hep beraber Atatürk'ün evlatlarıyız, o nedenle her zaman daha iyi, daha güzel şeyler yapmak zorundayız. Biz ne kadar gurur duyuyorsak, Türk milleti de o kadar gurur duymalı."

Başarının arkasında çok büyük emek olduğunu vurgulayan Bingöl ise gururlu ve mutlu olduklarını, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çıkabileceği noktayı gösteren önemli bir örnek yaşadıklarını belirtti. Uğur Türe'nin çok önemli beyin cerrahları yetiştirdiğini kaydeden Bingöl, bu başarının diğerlerini getireceğine inandığının altını çizdi.

Törene, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Burak Dalan, Tıbbi Koordinatör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Faruk Yencilek, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Türe ile birçok hekim, hemşire ve çalışan katıldı.