İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın açıldığını duyurdu.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi, yeni açılan Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı için Türkiye Kalite Derneği'yle (KalDer) yürüteceği işbirliği kapsamında imza töreni düzenledi.

Törene, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Prof. Dr. Yeşim Ekinci, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, Genel Sekreter Sabri Bülbül, Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Gürbüz ve Tayfun Kocabaş ile akademisyenler ve dernek üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, KalDer ile uzun süredir birlikte çalıştıklarını belirtti.

Bingöl, "Daha önce sertifika programlarımız vardı. Bu işbirliğini daha ileriye götürerek, bir yüksek lisans programına dönüştürdük. Programın, kalite yöneticilerinin yetiştirilmesi ve farkındalığın gelişmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl, Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın, bu alandaki araştırma sayısını artırmak ve kalite yönetimini geliştirmek açısından önemli bir açılım olduğunu kaydetti.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da gerçekleştirilen işbirliği ile hem kurumlarla hem de geleceğin yöneticisi olacak öğrencilerle iletişim kuracaklarını vurguladı.

Bayraktar, "Yönetim sistemleri yaşayan bir organizma. Liderlik eskisi gibi değil, her şey değişiyor. Hem Yeditepe Üniversitesi'nin akademisyenleri hem de KalDer'in lisanslı eğitmenleri birlikte çok güzel bir iş çıkaracaklar." değerlendirmesinde bulundu.

2024-2025 güz döneminde başlayacak Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Yeditepe Üniversitesi nezdinde başarı kriterlerini sağlayan lisans mezunları kabul edilecek.

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve KalDer'den alanında uzman kişilerce verilecek derslerde Araştırma Yönetimleri ve Etik, Dijital Dönüşüm - İşletmelerde Teknolojik İnovasyon, EFQM Stratejik Yönetim Modeli, Kurumsal Gelişim Standartları, Öngörüsel Kalite Yönetimi ve İş Süreçleri Yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Dijitalleşen Dünyada Çeviklik ve İnovasyon gibi konular yer alacak.

Programa çevrim içi başvurular başladı.