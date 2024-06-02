İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yurt dışındaki temsilciliklerinde faaliyetler düzenledi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, çocukların eğlendiği, hafızalarında Türk kültürüne dair kalıcı hatıraların yer edindiği etkinlikler, Azerbaycan, Çin, Gürcistan ve Romanya gibi ülkelerde coşkuyla kutlandı.

Bakü YEE, bir dizi etkinlikle misafirlerine "Çocukça Bir Gün" yaşattı.

Enstitünün ev sahipliğindeki programda çocukların kendilerini ifade etmelerini, fikirlerini paylaşmalarını ve duygularını ifade etmelerini sağlayacak ortamlar oluşturulmasının yanı sıra çok sayıda aktivite düzenlendi.

Azerbaycan'da eğitim alan çocukların katılımıyla gerçekleştirilen resim, heykel boyama, yüz boyama, kitap ayracı hazırlama, kum ve ebru sanatı atölyeleriyle çocukların yaratıcılıkları ön plana çıkarıldı. Oyun ustasıyla mantık oyunları ve eğlenceli oyunlar, çocukların gelişimine yönelik gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer aldı.

Pekin YEE tarafından da özel bir faaliyet düzenlendi. Enstitünün ev sahipliği yaptığı faaliyete Tianjin şehrindeki çeşitli okullardan 7-12 yaş aralığında 60 çocuk ve velileri katıldı.

Faaliyet, Pekin YEE Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel'in konuşmasıyla başladı. Yaklaşık 150 kişinin ağırlandığı faaliyette ilk olarak Türkiye’nin tanıtımı yapıldı. Tanıtım kapsamında gösterilen videolar ve gerçekleştirilen sunumla Türkiye'nin kültürel zenginlikleri, turistik yerleri ve Türk mutfağının çeşitliliğine vurgu yapıldı.

Türkiye tanıtımının ardından çocuklar, atölye çalışmasına katılarak resim yaptı, su kabakları üzerine Türk kültüründe yer alan çiçeklerin motiflerini çizerek boyadı.

Faaliyetin üçüncü bölümünde, Türk mutfağı lezzetlerinin çocuklara ve velilere tanıtılması amacıyla gastronomi etkinliği düzenlendi. "Geleneksel Maraş" kıyafetiyle Maraş dondurmasının ikramı, çocukların beğenisini kazandı. Gastronomi etkinliği kapsamında ayrıca davetlilere Türk mutfağından lahmacun ve sütlaç gibi lezzetlerin yer aldığı çeşitli yiyecek ve tatlılarla Türk kahvesi ile çayı ikram edildi.

- Çocuklar ebru sanatını uygulamalı olarak öğretti

Tiflis YEE, Tiflis Belediyesinin geleneksel düzenlediği "Çocuk Festivali"ne katıldı.

Tiflis Mtatsminda Parkı'nda bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen festivalde, Tiflis YEE çocuklara özel etkinlikler hazırladı. Enstitünün ebru eğitmeni Dariko Chikhladze, çocuklara ebru gösterisi yaptıktan sonra uygulamalı olarak ebru sanatını öğretti. Ebru sanatına ilgi gösteren çocuklar kendi eserlerini hazırladı.

Enstitünün bulunduğu alanda yüz boyama ve resim atölyeleri düzenlendi. Ayrıca alanı ziyaret eden çocuklara Türk firmasının sponsorluğunda hazırlanan balon ve oyuncak başta olmak üzere hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.

Enstitü festivalde, Tercihim Türkçe Projesi'ni ve enstitünün çocuklara özel olarak hazırladığı Türkçe öğretimi materyallerini tanıttı.

Bükreş ve Köstence YEE, Romanya'da Dünya Çocuk Günü'nü ve 5 Haziran Türkçe Günü'nü birleştirerek, Parlamento Sarayı'nın bahçesi ile Köstence'de bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

YEE’nin standında çocuklar için örnek Türkçe kursu atölyesi, oyunlarla Türkçe, bilgi yarışmaları düzenlendi. Ayrıca standı ziyaret eden çocuklar ebru sanatı atölyesiyle kendi eserlerini yapma imkanı buldu. Misafirlere stantta sponsorların desteğiyle tedarik edilen simit, poğaça, baklava ve diğer lezzetlerle Türk çayı ve kahvesi ikram edildi.

YEE standını ziyaret eden Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, enstitü tarafından sponsorların desteğiyle hazırlanan hediye çantaları çocuklara takdim etti.

Köstence'de düzenlenen çocuk şenliğinde ise çocuklar, renkli kumla boyama atölyesinde rengarenk balonlar oluşturdu, ebru sanatı atölyesina katıldı. Katılımcılara kullanılan malzemelerin ve renklerin Türkçe karşılıkları öğretildi.

"Slime" olarak da bilinen zıp zıp hamuru yapımı atölyesinde ise çocuklar hem üretti hem eğlendi. Ayrıca çocuklar Poiana Basmelor Oyun Parkı'nda masal kahramanları ve sihirbazla birlikte oyunlar oynadı, dans etti.

Sponsorların desteğiyle hazırlanan sürpriz paketler de çocuklara hediye edildi.