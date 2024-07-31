Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre kadınlarda gümüş madalya kazanan Güney Kore'nin milli atıcısı Yeji Kim, sadece atış yetenekleriyle değil, tarzıyla da tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.

32 yaşındaki Yeji Kim, Mayıs ayında Bakü'de gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda dünya rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Paris Olimpiyat Oyunları'nda da kadınlar havalı tabanca 10 metre finalinde mücadele eden başarılı sporcu, gümüş madalya kazandı.

Yeji Kim, müsabaka sırasında sergilediği performans ve stiliyle izleyicilerin beğenisini topladı. Olimpiyatlarda yanında getirdiği kızının fil bebeği, anne-kız arasındaki bağın bir simgesi olarak duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Yeji Kim’in başarısı ve kendine özgü tarzı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü iş insanı Elon Musk bile, Yeji Kim hakkında sosyal medya hesabından bir yorum yaparak, onun yeteneklerinden ve stilinden övgüyle bahsetti.