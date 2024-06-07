Konuyla ilgili yapılan açıklamalar arasında, Yeliz Yeşilmen'in sert tepkisi dikkat çekti.

Deniz Akkaya'nın kendi kızını devlet korumasına almasının ardından, birçok ünlü isimden tepki gelmişti. Ancak Yeliz Yeşilmen'in tepkisi daha da dikkat çekici oldu. Akkaya'nın açıklamalarını eleştiren Yeşilmen, olayın ciddiyetini vurguladı.

Yeşilmen, "Bu tarz durumlar ciddiye alınmalı ve kınanmalıdır. Bir çocuğun devlet korumasına alınması, normal bir durum değildir. Eğer çocuklarımızın güvenliği tehlikede ise, gerekli adımların atılması gerekmektedir" şeklinde sert ifadelerle konuştu.

Deniz Akkaya'nın sözleriyle ilgili de yorumda bulunan Yeşilmen, "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

"Babamı dava açmak için ikna etmiş"

Deniz Akkaya, yeni açıklamasında ise "Konuyu sakince aramızda kapatıp, adı ergenlik olan sorunu çözmek için profesyonellerle konuşmaya niyet etmiştim. Barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı dava açmak için ikna etmiş. Avukatıma, babamın kızımın velayetini alması için vekalet vereceğini söylemiş" ifadelerini kullandı.

"Ben çocuğumu deşifre etmem"

Yeliz Yeşilmen, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Her şey marka. Nişantaşı ve Bodrum arası bir şey oldu" şeklinde konuştu.

Deniz Akkaya'nın kızıyla sorunlar yaşaması hakkında, "Atlet mevzusu yüzünden ortalığı karıştırdı Deniz. Davalık olduk. Her türlü hakaret etti. İnsan olarak çok üzüldüm. Ergenlik dönemi çok zor. Annenin üzerine yürüyebiliyor çocuk... Ama ben çocuğumu deşifre etmem. Bu yanlış. Çocuğun bütün geleceğini mahvetti. Psikolojik durumu kötü görünüyordu. Benim de psikolojim bozuldu. Kız ve annesi başka anlatıyor. Bana laf düşmez ama anneliği herkes taşıyamıyor. Benim kızım da üstüme yürüdüğü zaman oldu ama yumuşatıyorum hemen. Alttan alıyorum, geçici bir şey. Çocuğuma bağırırsam kaçar gider. Ama zor bir dönem." ifadelerini kullandı.