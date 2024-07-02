TEKİRDAĞ (AA) - Yelken Milli Takım Antrenörü Berk Uzel, ILCA 4 Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Poyraz Özdemir'in dünya üçüncüsü olarak Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmasının onur verici olduğunu söyledi.

Uzel, AA muhabirine, Portekiz'de 20-30 Haziran'da düzenlenen şampiyonaya, farklı ülkelerden erkeklerde 240, kızlarda ise 150 sporcunun katıldığını belirtti.

Sporcuların şampiyonada kıyasıya mücadele ettiğini ifade eden Uzel, "Milli takım sporcuları, kendi ülkeleri adına dünya kupasını kaldırmak için yarıştı. Türkiye olarak biz de yıl boyunca sporcularımızla şampiyonaya hazırlandık. Milli takım olarak kızlarda 4, erkeklerde 6 sporcuyla şampiyonaya katıldık. Yapılan yarışların sonunda milli sporcumuz Ali Poyraz Özdemir erkeklerde dünya üçüncüsü olarak bayrağımızı dalgalandırmamızı, İstiklal Marşımızı okutmamızı sağladı. Bizim için onur verici bir yarış oldu." dedi.

Uzel, Türkiye'nin uluslararası yarışlardan madalyalarda dönmeye devam ettiğini belirterek, yelkende başarılı derecelere imza atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Geçen yıl milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz'ın da dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan Uzel, "Sporcularımız, 2 yıldır aldığı derecelerle Türkiye'nin bunu şans eseri değil gerçekten çalışarak başardığını tüm dünyaya gösterdi. Türkiye yelkende uluslararası arenada olmaya devam ediyor. Biz bunu 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda da görüyoruz. Türkiye tüm branşlar içerisinde yelken branşında olimpiyatlara en çok sporcu gönderen üçüncü federasyon. 8 sporcuyla olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğiz. Bu, ülkemiz ve yelken için önemli bir gelişme. Yelkeni dünya ölçeğinde hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

