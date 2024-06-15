Yelkenli kiralama işlemini yaparken, yelkenlinin özellikleri büyük önem taşır. Yelkenlinin boyutu, konfor özellikleri, teknolojik donanımı ve yaşı, kiralama maliyetini belirler. Kiralamadan önce, yelkenli üzerinde yer alan tüm özellikleri gözden geçirmek gerekir.

Yelkenli özellikleri

Boyut: Yelkenlinin uzunluğu, kapasitesi ve kullanım kolaylığı açısından belirleyicidir.

Konfor Özellikleri: İç mekan dizaynı, kabin sayısı, mutfak ve banyo gibi konfor özellikleri tatilinizi doğrudan etkiler.

Teknolojik Özellikler: GPS, otomatik pilot, radar ve diğer teknolojik donanımlar yelkenlinin kullanımını kolaylaştırır.

Yaş: Yelkenlinin yaşı, bakımı ve genel durumu kiralama fiyatını etkileyen unsurlardır.

Rota seçimi

Rota seçimi, yelkenli kiralama işleminin en keyifli ve önemli kısmıdır. Türkiye’de birçok güzel koy ve ada bulunmaktadır. Kiralama şirketleri, belirlenmiş rotalar veya esnek kullanım rotaları sunabilirler.

Hava Durumu: Rota planlamasında hava değişimleri dikkate alınmalıdır.

Seviye: Kendi yelkenli kullanma seviyenize uygun bir rota seçmek güvenliğiniz için önemlidir.

Tatil Programı: Tatil programınıza uygun bir rota belirlemek, keyifli bir tatil geçirmenizi sağlar.

Lisans

Yelkenli kiralamadan önce, belirli bir lisansa sahip olmanız gerekmektedir. Türkiye’de, yelkenli kiralama yapabilmek için belirli bir yasal süreçten geçerek uygun bir lisans alınmalıdır. Kiralama şirketleri, lisans gereksinimleri hakkında gerekli bilgileri sağlarlar.

Sözleşme

Kiralama işlemi yapılmadan önce, kiralama sözleşmesi imzalanmalıdır. Sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar:

Kiralama Süresi: Kiralama süresi açıkça belirtilmelidir.

Kiralama Bedeli: Kiralama ücreti ve ödeme şartları net bir şekilde belirtilmelidir.

Hizmetler: Kiralama şirketi tarafından sağlanan hizmetler (temizlik, teknik destek, vs.) açıkça belirtilmelidir.

Hasar Durumu: Hasar durumunda izlenecek prosedürler ve sorumluluklar belirtilmelidir.

Teknik bilgiler

Yelkenli kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, güvenli bir tatil için önemlidir. Yelkenli teknik bilgileri ve kullanımı hakkında bilgi edinmek, tatil sırasında karşılaşabileceğiniz olası sorunları önlemek açısından faydalıdır.

Güvenlik

Güvenlik önlemleri, yelkenli kiralama işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardandır. Güvenlik malzemelerinin yeterli ve eksiksiz bir şekilde sağlandığından emin olunmalıdır.

Can Yelekleri: Her yolcu için uygun can yelekleri bulunmalıdır.

Yangın Söndürme Cihazı: Yangın söndürme ekipmanlarının yerinde ve çalışır durumda olması gerekmektedir.

Uydu Telefonu: Acil durumlar için uydu telefonu bulundurulması önemlidir.

Yelkenli kiralama fiyatları

Yelkenli kiralama fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu faktörler arasında teknenin boyutu, modeli, kiralama süresi, sezon ve lokasyon gibi unsurlar bulunmaktadır. Yelkenli kiralama fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir ve Türkiye'de genel olarak makul seviyelerdedir. Ancak, kiralama fiyatlarına ek olarak yakıt, liman ücretleri ve sigorta gibi ek masrafların da olabileceğini unutmamak önemlidir.