Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaatlerinden biri olan Yelki Düğün Salonu projesini tamamladı. İlk düğün, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim sürecinde vaat ettiği Yelki Düğün Salonu projesini tamamlayarak, ilk düğünü gerçekleştirdi. Başkan Günay, bu projeyi kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yelki Düğün Salonu açılışı

Güzelbahçe Belediyesi, Yelki Mahallesi'nde düğün salonu projesini tamamlayarak ilk düğüne ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, açılışta yaptığı konuşmada, Yelki halkının ekonomik şartlar nedeniyle düğün yapmada zorluk çektiğini ve bu projeyle halka destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Günay'dan açıklamalar

Başkan Günay, "Seçim döneminde Yelki'de yaşayan hemşehrilerimiz bizden bu yönde taleplerde bulunuyordu. Ekonomik şartlar, özellikle düğün yapacak çiftler için çok zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle, seçim sürecinde düğün salonu projemizi vaatlerimiz arasına koyduk ve kısa sürede tamamladık" dedi. İlk düğünün Aliberk Ateş Işık'ın sünnet düğünü ile başladığını belirten Günay, halkın uygun fiyatlarla düğün yapabileceği bir mekan oluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ekonomik şartlara destek

Yelki Düğün Salonu, 700 kişi kapasiteli olup, 200 araç kapasiteli bir otopark, gelin-damat odası, idari bina, mutfak ve tuvaletler gibi olanaklara sahip. Başkan Günay, bu projenin tamamlanmasının ardından, söz verdikleri diğer projeleri de hayata geçireceklerini belirtti.

Başkan Günay, ekonomik şartların düğün yapacak çiftler için zorluk oluşturduğunu belirterek, bu proje ile vatandaşlara destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Yelki Düğün Salonu'nun uygun fiyatlı olması, orta halli vatandaşların da rahatça düğün yapabilmelerini sağlayacak.