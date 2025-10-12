İngiltere, drone ile yemek teslimatına hazırlanıyor. Manna Aero tarafından başlatılacak program, tamamen otonom drone’lar ile siparişleri dakikalar içinde müşterilere ulaştıracak.

Drone’lar 80 metre yükseklikte uçacak

İrlandalı teknoloji girişimi Manna Aero, düzenleyici kurumların onayıyla İngiltere’de 2026 yılında drone ile yemek teslimat programını başlatacak. Sistem, 23 kilogram kapasiteli quadcopter drone filosu ile çalışacak. Daha önce Batı Dublin, Finlandiya’nın Espoo kenti ve ABD’nin Teksas eyaletinde 200 binden fazla teslimat uçuşu gerçekleştirdi.

İnsan operatör kontrolü

Drone’lar neredeyse tamamen otonom uçarken, aşağıya bakan kameraları aracılığıyla teslimat öncesi insan operatörler tarafından takip ediliyor. Paketler, biyolojik olarak parçalanabilir bir ip yardımıyla yere indiriliyor ve ardından ip otomatik olarak kesiliyor.

Üç dakikada teslim

Ortalama bir uçuş süresi üç dakika olan sistem, karayolu teslimatına göre daha sessiz, çevre dostu ve güvenli olarak tanımlanıyor. Burger, kahve, patates kızartması ve taze et gibi ürünler hızlıca müşterilere ulaştırılacak.