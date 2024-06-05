İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü kapsamında, sürdürülebilirlik alanındaki projelerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, Türkiye'de çevre dostu uygulamalarıyla öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. Şirket 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını açıkladı.



Şirket, 2020'den beri uyguladığı karbon emisyonlarını azaltma ve dengeleme politikası kapsamında birçok proje gerçekleştirerek, çevreye duyarlı bir iş modeli benimsiyor.



Bu yıl dördüncü kez karbon emisyonlarını dengeleyen Yemeksepeti, 9 bin 700 tonluk VCS (Verified Carbon Standard) sertifikalı karbon kredisi alarak, çevresel etkilerini minimize etme yolunda önemli bir adım attı.

Ayrıca, operasyonlarında yaptığı optimizasyonlar ve karbon azaltım çabaları sayesinde, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarda bir önceki seneye oranla yüzde 36'lık bir düşüş sağladı. Bu düşüş, Yemeksepeti'nin çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

- Yemeksepeti Market depolarının yüzde 95'inde sıfır atık belgesi aldı

Yemeksepeti Market depolarının yüzde 95'inde sıfır atık belgesi alarak bu alandaki duyarlılığını belgeleyen şirketin genel merkez binası olan Yemeksepeti Park da sıfır atık belgesine sahip tesisler arasında yer alıyor.

Şirket, sene sonuna kadar tüm ofislerinde sıfır atık belgesi almış olmayı hedefliyor. WWF Yeşil Ofis belgesini de Yemeksepeti Park merkez binası için elinde bulunduran Yemeksepeti, ofis yaşamında çevre dostu uygulamaların benimsenmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.



Yemeksepeti'nin ağustos ayında fazla ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Akıllı Tartı Sistemi sayesinde her gün yemekhanede çöpe atılan gıdalar ölçülüyor ve gıda israfının önüne geçiliyor.

10 aylık proje sürecinde, veriye bağlı olarak alınan aksiyonlarla günlük atık miktarı 40 kilogramdan 29,8 kilograma düşürüldü. Bu da günlük olarak gıda israfının yüzde 25 oranında azaltıldığını gösteriyor. Yemeksepeti'nin bu projesi, gıda israfının kaynağında azaltılması konusunda önemli bir rol oynuyor.



Yemeksepeti, organik atıklarını azaltma ve döngüsel ekonomiye fayda yaratma hedefi doğrultusunda Wastepresso ile 2023'te iş birliği hayata geçirdi.

Kahve posalarının ileri dönüşümle sürdürülebilir ve yenilikçi hammaddelere çevrilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesiyle 7 aylık çalışma süresinde, Yemeksepeti tarafından üretilen 400 kilogramdan fazla kahve posası, 1 tona yakın alternatif sürdürülebilir ham maddeye dönüştürüldü. Bu dönüşüm sayesinde 440 kilogram CO2E sera gazının atmosfere salımının önüne geçildi.