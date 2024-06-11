Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti. Yemen’in Şebve vilayeti açıklarında yaklaşık 250 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle battı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Rudum Bölge yetkilisi Hadi Al-Khurma, 78 kişinin kurtarıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca olay hakkında Birleşmiş Milletler'e bilgi verildiğini de ekledi.

Teknedeki düzensiz göçmenlerin çoğunun Etiyopya’dan geldiği ve Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen’i geçiş noktası olarak kullandıkları belirtildi. Bu göçmenler, genellikle tehlikeli deniz yolculukları yaparak Körfez ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, geçtiğimiz yıl Afrika Boynuzu’ndan (Etiyopya, Cibuti, Somali ve Eritre) Yemen’e 97 bin göçmen geldi. Bu tehlikeli yolculuklar sırasında birçok göçmen hayatını kaybediyor veya zor koşullarla karşılaşıyor.