Yemenli Gazeteciler Sendikası, terör örgütü El Kaide'nin dokuz yılı aşkın süreden beri kayıp olan bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdüğü belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "12 Ekim 2015'ten bu yana El Kaide tarafından zorla kaybedilen gazeteci Muhammed Ali el-Mukri'nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin çok sayıda sivilin hayatını hedef alındığı bir terör eyleminde öldürüldüğü" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, El Kaide'nin "mücahitler" olarak adlandırdıkları kimselere karşı "casusluk yaptıkları" gerekçesiyle öldürdüğü aktarıldı.

Sendika, "ilgili makamlara suçun soruşturulması, suçluların yargılanması, gazetecinin cesedinin ortaya çıkarılması ve ailesine teslim edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazeteci Mukri, 12 Ekim 2015'te Hadramevt iline bağlı Mukalla ilçesinde El Kaide karşıtı gösterileri takip ederken örgüt tarafından alıkonulmuştu.

El Kaide, 2015'ten Nisan 2016'ya kadar Mukalla ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.