Yemen’den atılan patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) İsrail’in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralıların 2’si ağır, 1’i orta derecede ve 17’si ise hafif yaralı olarak tedavi altına alındı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Yemen’den atılan patlayıcı yüklü İHA’nın İsrail’in Eylat kentini vurması sonucu yaralananların sayısının arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yaralıların vücuduna şarapnel isabet ettiği ve tedavi için Yoseftal Hastanesi'ne sevk edildikleri belirtildi.

2'si ağır 20 kişi yaralandı

Yaralılardan 2’sinin durumu ağır, 1’i orta derecede ve 17’sinin ise hafif yaralı olduğu aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İHA’nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülürken, bu saldırının ardından bölgeye acil yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verildi.

İHA engelleme girişimi başarısız oldu

İsrail ordusu, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından gönderilen İHA’yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu bildirdi. Önceki gün, 7 Eylül’de Yemen’den fırlatılan bir diğer İHA, İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişiyi hafif yaralamıştı.

Bu saldırı, Yemen’deki Husiler tarafından gerçekleştirilen İsrail’e yönelik ilk saldırı değil. Husi grubu daha önce de İsrail’e yönelik benzer saldırılar gerçekleştirmişti ve bu tür saldırıların gelecekte de devam edebileceği endişeleri bulunuyor.