İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) ev sahipliğinde düzenlenen 138. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Gelir İdaresi Grup Başkanı Mehmet Fatih Özmen ve TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, 2024 yılının değerlendirilmesi ve 2025 projelerinin masaya yatırıldığı verimli bir platform oldu.

Yaşar Zengin’den vizyoner mesajlar

Toplantının açılışında konuşan İzmir YMMO Başkanı Yaşar Zengin, şunları söyledi: “Yeminli mali müşavirlik mesleği, hem gelir idaresi hem de iş dünyası için vazgeçilmez bir yere sahiptir. Meslektaşlarımızın bilgi birikimi ve deneyimi son derece yüksektir. Bu birikimden her kesimin faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle tam tasdik hizmetinin kapsamının genişletilmesini hükümetimizin gündemine almasını bekliyoruz.”

Başkanlardan 2025 vizyonu

Toplantıya katılan oda başkanları, mesleğin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu:

İstanbul YMMO Başkanı Ahmet Müfit Erkarakaş: “Sorunların çözümü için çalışıyoruz. 2025 yılında mesleğin daha etkin bir hale gelmesini temenni ediyoruz.”

Ankara YMMO Başkanı Şeref Acar: “2024 yılında yürüttüğümüz çalışmaların sonucunu almayı bekliyoruz. Bakanlığın mesleğimize daha somut destekler vermesini önemsiyoruz.”

Bursa YMMO Başkanı İhsan Akar: “Haziran 2024’te Bursa’da yaptığımız çalıştayda çözüm odaklı çalışmalarımızı raporladık. 2025 yılını umutla karşılıyoruz.”

Antalya YMMO Başkanı Ahmet Kahramanoğlu: “Mesleğimiz hem idare hem de iş dünyası tarafından daha bilinir hale geldi. Bu çizgiyi gelecekte daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”

Gelir İdaresi Grup Başkanı Mehmet Fatih Özmen, şu açıklamada bulundu: “Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu toplantı, hem bugün hem de yarın için planlamalar yapmamızı sağlayan verimli bir çalışma oldu.”

2025 yılına yönelik beklentiler

Toplantıda 2025 yılına dair beklentiler de dile getirildi. Mesleki hizmet kalitesinin artması, dijitalleşme ve ekonomik şartların iyileşmesi en önemli başlıklar arasında yer aldı. Eskişehir YMMO Başkanı Halil Cabar, yeminli mali müşavir ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekerek ücretlerde iyileştime talebini dile getirdi.

Katılımcı listesi

Toplantıya katılan Yeminli Mali Müşavirler Odası başkanları şu ısimlerden oluşuyor:

İstanbul YMMO Başkanı Ahmet Müfit Erkarakaş

Ankara YMMO Başkanı Şeref Acar

İzmir YMMO Başkanı Yaşar Zengin

Bursa YMMO Başkanı İhsan Akar

Adana YMMO Başkanı Kemal Altunay

Antalya YMMO Başkanı Ahmet Kahramanoğlu

Eskişehir YMMO Başkanı Halil Cabar

Gaziantep YMMO Başkanı Mehmet Tekin Alpay

138. Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlar Kurulu Toplantısı, mesleki dayanışma ve geleceğe yönelik umut dolu mesajlarla sona erdi.