Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Özel Kalem Müdürü Erdem Yıldırım ile birlikte Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sonrası bölgeyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinleri, yangının yol açtığı endişeleri ve sorunları Yıldırım’a iletti.

Başkan Yardımcısı Yıldırım, yangının ardından meydana gelen hasarın hızla giderilmesi için belediye olarak gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti. Yıldırım, "Mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak, en kısa sürede gerekli iyileştirmeleri yapacağız ve vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Yıldırım, ziyaretin ardından mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, yerel halkın destek ve dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Mahalle sakinleri, ziyaretlerinden ve gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkürlerini ilettiler.