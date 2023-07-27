Karaburun Belediyesi, Mordoğan’da kentin önemli sağlık ihtiyaçlarından Diyaliz Sevisi Ekipmanı konusunda Türk Anneler Derneği (TAD) Mordoğan Şubesi ile örnek bir iş birliğine imza attı.

Mordoğan’da Sevgi Sanat Sokağı, TAD Mordoğan Şubesi ve Karaburun Belediyesi eşgüdümünde hizmete açılırken, söz konusu sokakta kurulan tezgahlarda yapılan satışlardan elde edilen gelirin yüzde 50’sinin Karaburun Devlet Hastanesi’nde hemodiyaliz tedavisi gören hastaların yararlanacağı Diyaliz Servisi açılması ve servis ihtiyaçlarında kullanılması kararlaştırıldı.



Açılışta konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun’da hemodiyaliz tedavisi gören yurttaşlarımızın, Urla ve çevre ilçelere gitmesine gerek kalmaksızın ilçedeki hastanede açılacak merkezde hizmet görmeleri amacıyla gösterdikleri bu dayanışmanın önemine dikkat çekti.



Başkan Erdoğan, “İş insanlarımızca bağışlanan makinelerin yanı sıra Karaburun Belediyesi de 2 adet makineyle, Hemodiyaliz Merkezi’ne ekipman desteği sağlayacak. İlk etapta dört makineyle hizmet verilecek. Bu sayı dayanışmamızın büyümesiyle daha da artacak. El ele verince başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize sarılarak, bu günlerin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Bu imece bunun en önemli adımı. Kaymakamlığımız, iş insanlarımız ve annelerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



TAD Mordoğan Şubesi Başkanı Kader Ekizler, günü anısına Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’a Mordoğan Sanat Sokağı stantlarında hazırlanan el işi kolye hediye etti ve anneler olarak sergilenen dayanışmadan dolayı onur duyduklarını vurguladı.