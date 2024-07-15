Urla Bamboo AVM içerisindeki şubede düzenlenen etkinlikte son albümü hakkında bilgiler paylaşan ve aralarda mini konser veren Sam, sevenlerinin merak ettiği konularda sorularını da yanıtladı. Daha sonra plak imza etkinliğine geçen ünlü sanatçı için uzun bir kuyruk oluştu. Pozitif kişiliği ve güler yüzüyle beğeni toplayan Şevval Sam, Urla’lı hayranlarıyla tek tek konuşup fotoğraf çektirdi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından, Urladam’da “D&R ile Plak Sohbetleri” gerçekleştirildi.

Mekanın sahibi oyuncu çift Ercan Kesal ve Nazan Kesal’ın da yer aldığı geceye katılanlar arasında, Şevval Sam’ın geçmişte görev aldığı “Yasak Elma” dizisindeki rol arkadaşı Barış Kılıç da vardı. Dizide eşi rolünde olan yakışıklı oyuncuya seslenen Sam, “Eski kocam da geldi” esprisiyle etkinliğe katılan herkesi güldürdü. D&R Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Nalan Demircioğlu’nun koordine ettiği her iki etkinlikte konuşan Sam, albümün ortaya çıkış hikayesini anlatırken, birer şarkısını seslendirdiği Barış Manço ve Cem Karaca’yı da anmadan geçemedi.

Türk rock tarihinin en ikonik şarkılarına yer verdiğini dile getiren Sam, “Gençlerin bildiği şarkılarla orta yaş üstündeki jenerasyonun alışkın olduğu çalışmaları bir araya getirmek gibi bir hayalim vardı. Onları yeniden yorumlamak beni çok heyecanlandırdı. İyi bir şarkı hangi forma girerse girsin özünden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmez düşüncesindeydim hep. Ben çok severek yaptım bu albümü umarım siz de keyifle dinlersiniz” dedi.