Yeni bir araştırmaya göre, insan beyni bilgiyi düşündüğümüzden çok daha yavaş işliyor. Bilim insanları, beynimizin saniyede yalnızca 10 bit bilgiyi işleyebildiğini belirledi. Bu rakam, bilgisayarların trilyonlarca işlem yapabilme kapasitesiyle karşılaştırıldığında oldukça düşük.

Tek sıralı işleme sistemi darboğaz yaratıyor

Araştırmacılar, beynimizin bilgiyi tek bir sıra halinde işlediğini ve bu doğrusal yapının bilgi akışında tıkanıklıklara neden olduğunu açıkladı. Bu, çevresel sinir sistemimizin gigabitlerce veriyi hızla toplayabilme yeteneğiyle büyük bir tezat oluşturuyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden nörobiyologlar Jieyu Zheng ve Markus Meister, beynin bu bilgileri filtreleme sürecini daha iyi anlamak için çalışmalarını derinleştirdiklerini belirtti.

Zihin yavaş ama etkili mi?

Araştırmalar, Rubik küpü çözmek gibi karmaşık bir görev sırasında beynin saniyede yaklaşık 12 bit, strateji oyunları oynarken ise 10 bit bilgi işlediğini ortaya koydu. Bu durum, beynin düşük hızına rağmen karmaşık işlemleri nasıl gerçekleştirebildiği konusunda yeni sorular doğurdu.

Zihinsel işleme üzerine paradoks

Markus Meister, “Duyularımızın aldığı trilyonlarca bilgiden yalnızca 10 bitini ayıklıyor ve çevremizi algılamak için kullanıyoruz. Beyin, bu muazzam bilgiyi nasıl filtreliyor?” sorusuyla paradoksu vurguladı.

Bilinç ve işlem hızı arasındaki fark

Zheng ve Meister, fotoğrafik hafıza ve bilinçaltı işlemenin, beynin bu düşük hızının ötesinde nasıl çalıştığını anlamaya yönelik araştırmaların devam ettiğini belirtti. Araştırmacılar, zihinsel darboğazın sinirsel yapıyla mı yoksa bilgi işleme stratejileriyle mi ilgili olduğunu anlamaya çalışıyor.

Beyin hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç var

Bu araştırma, beynin bilgi işleme kapasitesiyle ilgili mevcut anlayışımızın gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmaların, beynimizin işleyişine dair yeni keşifler sunabileceğini ifade ediyor.