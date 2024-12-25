Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısının ardından, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücreti 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt tutarı ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak duyurdu.

2024 yılında net 17 bin 2 lira olan asgari ücretteki 2 liranın ardından, bu yıl da 22 bin 104 liradaki 4 lira merak konusu oldu. Bu rakamların neden tam sayılar yerine küsurat içerdiği, kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Küsuratların sebebi nedir?

Ensonhaber'e konuşan Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, asgari ücretteki bu küçük rakamların nedenini açıkladı. Gülten’in açıklamasına göre, bu küsuratlar asgari ücretin günlük hesaplamasına dayanıyor. Aylık ücretin 30 güne bölünmesi için bu tür küsuratların olması gerektiğini belirten Gülten, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin aslında günlük olarak açıklanması gerekiyor, ancak uygulamada aylık açıklanıyor. Aylık açıklanan rakamda günlük ücret hesabı yapılıyor ve 30’a bölünebilmesi için bu küsuratlar ekleniyor. Aksi takdirde toplam aylık rakam tam olarak 30’a bölünemez ve günlük hesaplama yapılamaz. Bu nedenle SGK, günlük asgari ücreti 866,83 TL olarak belirledi.”

2024 ve 2025’te benzer durumlar

Geçtiğimiz yıl da 17 bin 2 lira olan asgari ücretteki 2 lira, benzer şekilde açıklanmıştı. 2025 yılında net rakamda görülen 4 lira ise aynı mantığa dayanıyor. Günlük hesaplamaların doğru bir şekilde yapılabilmesi için bu tür küsuratların gerekli olduğu ifade ediliyor.

Yeni asgari ücretin uygulanmasına 2025 yılının başından itibaren başlanacak.