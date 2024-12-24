Duygu Sarışın ile yollarını ayıran Çağatay Ulusoy, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, Kübra dizisinde birlikte rol aldığı Aslıhan Malbora ile birlikte havalimanında ilk kez görüntülendi. Ancak, çiftin tedirgin halleri ve Çağatay Ulusoy’un kameralara görünür görünmez sevgilisi Aslıhan Malbora’yı bırakıp kaçması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çağatay Ulusoy havalimanında gözden kayboldu

Barcelona tatili dönüşü havalimanında görüntülenen Aslıhan Malbora, muhabirlere "O kadar yorgunum ki bana bir şey sorma" diyerek tepki gösterdi. Ancak, bu sırada Çağatay Ulusoy, kameraların kendisini görmesiyle aniden gözden kayboldu. Aslıhan Malbora, şaşkın bir şekilde Çağatay’ı ararken, Ulusoy kayboldu ve ortada yalnız kaldı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ile karşılaştırmalar yapıldı

Görüntüler sonrası, Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın havalimanında birlikte poz verdikleri anlar, Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’nın görüntüsüyle karşılaştırıldı. Kubilay Aka’nın, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın çantalarını taşıyarak ona yardımcı olması, takdir toplarken; Çağatay Ulusoy’un, Aslıhan Malbora’yı yalnız bırakıp uzaklaşması eleştirildi. Sosyal medyada, “Kızı bir anda bıraktı”, “Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora’yı takip etmiyor bile” gibi yorumlar yapıldı.