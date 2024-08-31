Bu akşam İstanbul’da yapılacak törenle Su Ürünleri Av Sezonu resmi olarak başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı açılış etkinliğiyle birlikte balıkçılar, geleneksel olarak “vira bismillah” diyerek denize açılacak. Ülke genelinde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, bu gece sona erdi ve balıkçılar, yeni sezon için heyecanla hazırlıklarını tamamladı.

Balıkçılar sezona hazır

Av yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece 00.00’da denize açılmak üzere ağlarını sulara bırakmak için son hazırlıklarını yapıyor. Bu yıl, 15-31 Ağustos tarihleri arasında küçük ölçekli balıkçılara geleneksel yöntemlerle palamut avlama izni verilmişti. Çapariyle avlanacak balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini umuyor.

Vatandaşlar için büyük bir heyecan

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları hareketlenirken, vatandaşlar da sezonun ilk balıklarıyla dolu sofralara kavuşmayı dört gözle bekliyor. Bu gece yapılan törenle birlikte, balıkçılar denize açılırken, tüketiciler de taze balıkların keyfini çıkaracak.

İstanbul’da büyük açılış töreni

Su Ürünleri Av Sezonu’nun açılışı, İstanbul’da bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açılış törenine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu’nun açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’da yapacağız. Tüm balıkçı reislerimize bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verdi.