Basmane Çukuru’nda kurulması planlanan yeni bir AVM, İzmir’de ticaretin ve sosyal hayatın merkezi olan Basmane’deki esnafın geleceğini tehlikeye atıyor. Projenin getireceği sorunlar arasında trafik yoğunluğu, altyapı eksiklikleri ve kültürel dokunun zarar görmesi öne çıkıyor.

Esnaf ve ekonomi tehlikede

İESOB Başkanı Yalçın Ata, yeni AVM projesinin Basmane’nin tarihi dokusunu ve esnafını tehdit ettiğini belirtti. "Bu girişim, semt esnafını bitirir, ticari yaşamı felce uğratır," diyen Ata, AVM’lerin kent dışında konumlanmasının daha uygun bir çözüm olduğunu savundu.

Kültürel kimliğe zarar veriyor

Başkan Ata, Basmane’nin İzmir’in tarihi ve kültürel kimliğinin simgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Basmane Çukuru Projesi esnaf sanatkarların korunacağı şekilde şekillenmelidir,” dedi. Ata, proje sürecinde esnafın ve bölgenin kültürel değerlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.