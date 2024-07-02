Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yemin töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, "Nasip oldu, yeniden eski görevimize dönmüş olduk; Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle" ifadelerini kullandı. Önceki bakanlık döneminde yaptığı çalışmaları sürdüreceğini belirten Kurum, millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. Kurum, afetlerde milleti yalnız bırakmayacaklarını ve bayrağı devraldığı bakanlıktan daha yukarı çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Bakan Kurum çevre konusundaki duyarlılığına dikkat çekti

Bakan Kurum, çevre konusundaki hassasiyeti önde tutacaklarını belirtti. "Milletimiz için en iyi olanı önce hayal edeceğiz, sonra bu hayalleri tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız," diyen Kurum, Cumhur İttifakı ile uyum içinde çalışacaklarını vurguladı. Afetlerden etkilenen 11 il ile kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "herkese hayırlı olsun dedi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Genel Kurulda yemin ederek görevine başladı. Memişoğlu, kendine tevdi edilen görevin hayırlı olmasını temenni etti ve bayrak değişimini aldıklarını belirterek, "Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. Herkese hayırlı olsun," dedi.

Memişoğlu, önceki dönemde olduğu gibi, sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalışacaklarını ve milletin sağlığını her şeyin önünde tutacaklarını belirtti. Yeni görevinde de vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevlerine resmi olarak başladı. Yeni bakanlar, Türkiye'nin kalkınma ve gelişim sürecinde önemli rol oynayacaklarını belirterek, halkın hizmetinde olacaklarını ifade ettiler.