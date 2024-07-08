Hollywood'un parlayan yıldızı ve Barbie filminin başrol oyuncusu Margot Robbie, anne olmaya hazırlanıyor. Uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüğü Tom Ackerley ile birlikte olan Robbie, sonunda bebek beklediği müjdesini verdi.

Setten nikah masasına

Margot Robbie ve Tom Ackerley'nin aşk hikayesi 2013 yılında Aşk Uğruna (Suite Française) filminin setinde başladı. Birlikteliklerini evliliğe taşıyan çift, 2016 yılında Avustralya'nın güzel sahil kasabası Byron Körfezi'nde dünya evine girdi. O günden beri birlikte olan çift, şimdi bebek sahibi olmanın heyecanını yaşıyor.

Karnı ortaya çıktı

Barbie filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Margot Robbie, hamileliğini doğruladı. Daily Mail'e konuşan çifte yakın kaynaklar, çiftin bebek beklediğini açıkladı. Tatildeyken göbeği belirginleşen Robbie, açıkta bırakan kıyafetiyle dikkat çekti ve hamile olduğu kesinleşti. Ancak dünyaca ünlü oyuncu henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.