Bedelli askerlik ücreti, Temmuz 2024 zammıyla birlikte 182.609 TL'den 217.870 TL'ye yükseldi. Enflasyon verilerini yakından takip eden bedelli adayları için bu beklenen zam, hayal kırıklığı yarattı.

6 aylık enflasyon bedelli ücretini belirledi

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı, bedelli askerlik ücretini doğrudan etkiledi. Ocak ayında yüzde 49,25 artışla 182.609 TL olarak belirlenen bedelli ücreti, Temmuz ayında yüzde 19,30'luk artışla 217.870 TL'ye ulaştı.

Bedelli adayları ne yapacak?

Zam haberi, bedelli askerliği düşünenler arasında büyük bir soru işareti yarattı. Yeni fiyatla bedelli yapmak isteyenlerin sayısı azalacak mı? Yoksa adaylar bu artışa rağmen bedelli askerliği tercih etmeye devam edecek mi?

Bedelli askerlik ücreti hesaplama tablosu

Dönem Bedelli Ücreti (TL) Artış Oranı (%) Ocak 2024 182.609,04 49,25 Temmuz 2024 217.870 19,30

Zamlı bedelli askerlik ücreti ne zaman geçerli olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanacak genelgeyle duyurulacak yeni ücret, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.