Gezegenin etrafında döndüğü kırmızı cüce yıldızın yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtilirken, araştırmalar atmosferinin inceliğini ve yaşanabilirlik potansiyelini incelemeye odaklanacak.

NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) teleskobu, bilim insanlarına heyecan verici bir keşif sunuyor: Dünya boyutlarında ve yaşam için uygun koşullara sahip olabilecek bir gezegen.

Yaşanabilirlik potansiyeline sahip

Gliese 12 b olarak adlandırılan bu öte gezegen, Balık takımyıldızında bulunan küçük ve soğuk bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönüyor. Yapılan gözlemler, gezegenin Dünya'ya benzer boyutlara ve yaşanabilirlik potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak, bilim insanlarının şu anda üzerinde yoğunlaştığı konu, Gliese 12 b'nin bir atmosfere sahip olup olmadığı. İlk bulgular, eğer bir atmosfer varsa, bu atmosferin oldukça ince olabileceğini işaret ediyor. Kalın bir atmosferin olmaması, gezegenin yaşanabilirliği için olumlu bir işaret olarak kabul ediliyor.