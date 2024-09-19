2024 Valiler Kararnamesi ile Bolu Valiliği'ne atanan Abdulaziz Aydın, kariyerinde birçok önemli görev üstlenmiştir. Mardin doğumlu olan Aydın, hukuk eğitiminin ardından kaymakamlık görevine adım attı ve şimdi Bolu'da yeni görevine başladı.

Abdulaziz Aydın'ın hayatı ve eğitim süreci

1978 yılında Mardin’de dünyaya gelen Abdulaziz Aydın, ilk, ortaokul ve liseyi memleketinde tamamladı. Eğitim hayatına Mardin'de başlayan Aydın, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdü. Mezuniyetinin ardından Adana'da avukatlık stajı yaptı ve bu süreçten sonra Kaymakamlık sınavını kazanarak kamu görevine adım attı.

Kamu görevleri ve kariyer yolu

Abdulaziz Aydın, kaymakamlık kariyerine Çanakkale’de başladı. İlk görev yeri Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi oldu. Bu görev sürecinde, Kahramanmaraş Nurhak ve Hatay Belen'de de kaymakamlık yaptı. Daha sonra Bingöl'e Vali Yardımcısı olarak atanarak bu şehirde de önemli görevler üstlendi.

Bolu Valiliği ataması ve gelecek planları

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bolu Valisi olarak atanan Abdulaziz Aydın, bu yeni görevde Bolu’nun kalkınması ve yerel yönetimindeki etkinliğiyle dikkat çekecek. Aydın’ın deneyimli geçmişi, Bolu’da yeni bir dönem başlatması bekleniyor.

Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın görevine başlaması, yerel yönetimde önemli değişikliklere işaret ediyor. Kamu görevindeki geniş tecrübesiyle Aydın'ın, Bolu'da olumlu etkiler yaratması ve başarılı bir dönem geçirmesi bekleniyor.