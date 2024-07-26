Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığında çeşitli atalamar gerçekleştirildi. Bazı üniversitelerin rektörleri değişti.

Resmi Gazete'deki karar göre Fatih Yıldız, Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığındaki bazı üst kademe yöneticilerin görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Bakanlıklarda görevden alma ve yeni atamalar

Buna göre Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik'i atadı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yönetim kurulu üyeliğine görevlendirildi.

Tokat İl Millî Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alınırken, Tokat'a Hüseyin Kır, Ardahan'a ise Yusuf Uzantı yeni il milli eğitim müdürü olarak görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ile Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alınırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı. Söz konusu Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere de 16 atama gerçekleştirildi.

YÖK'e yeni üye atandı, bazı üniversitelerin rektörleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu'nu atadı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aytekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Yülek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.