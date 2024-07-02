Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda önemli bir devir teslim gerçekleşti. Sağlık sorunları nedeniyle affını isteyen Mehmet Özhaseki, bakanlık görevini Murat Kurum'a devretti. Özhaseki, veda konuşmasında görev süresince elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim birikimim çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Giderken başınızın dik olması çok önemli. Elbette biz kanunlara karşı sorumluyuz hesap vereceğiz. Yapmış olduğum hizmetlerden sonra vicdanen huzurluyum. Kutsal bir görev bu. Sayın Kurum kardeşim inşallah bunu başaracaktır."

Yeni Bakan Murat Kurum'dan ilk açıklama

Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine yeniden atanmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Görevi yeniden bana tevdi ettiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz. 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."