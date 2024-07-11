Samsung, Olimpiyat sporcularına özel olarak ürettiği ve satışa sunulmayacak olan Galaxy Z Flip6 modelini duyurdu. Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Z Flip6 ve Z Fold6, özellikle yapay zeka özellikleriyle dikkat çekti. Etkinlikte, sporculara özel bir Z Flip6 varyantı olan Galaxy Z Flip6 Olympic Edition da tanıtıldı.

Sporculara özel tasarım ve özellikler

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu özel seri modelinde ikonik Olimpiyat halkalarını ve Paralimpik sembollerini altın renginde kullanarak tasarımında fark yarattı. Cihaz, donanım olarak standart Galaxy Z Flip6 ile aynı özelliklere sahip olsa da, sporculara özel hizmetler ve uygulamalar barındırıyor. Bu model, yaklaşan Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yarışacak sporcular için özel olarak tasarlandı ve son kullanıcıya ulaşmayacak.

Özel hizmetler ve uygulamalar

Galaxy Z Flip6 Olympic Edition, sporculara birçok özel hizmet ve uygulama sunuyor. Bu uygulamalar arasında Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accred App ve IOC yardım hattı gibi araçlar bulunuyor. Ayrıca, sporculara hediye edilecek olan bu model, Orange işbirliğiyle 100GB’lık internet paketi içeren bir eSIM ve iki yıllık uluslararası garanti desteği de içeriyor.

Ekstra özellikler ve hizmetler

Sporcular, bu yeni katlanabilir telefonu Samsung Wallet aracılığıyla kablosuz ödemeler için kullanabilecekler. Ayrıca, Worldwide Partner işbirliğiyle Olimpiyat ve Paralimpik Köyü’ndeki otomatlardan ücretsiz içecek almak için önceden yüklenmiş bir uygulama da mevcut.

Lansman tarihi

Samsung, Galaxy Z Flip6 Olympic Edition’ı 18 Temmuz 2024’te sporculara gönderecek ve resmi lansman 24 Temmuz 2024’te gerçekleşecek.