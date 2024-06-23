James Gunn ve Peter Safran yönetimindeki yeni DC Evreni, önceki Genişletilmiş Evren’i geride bırakırken büyük isimlerin de değişebileceği sinyalleri veriliyor. Henry Cavill ile yollarını ayıran DC Studios, Gal Gadot’nun Wonder Woman rolü için de benzer bir karar alacak gibi görünüyor.

James Gunn'ın Açıklamaları

James Gunn, Twitter üzerinden Wonder Woman'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. DCFilmNews adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bir tweet'te, Gunn'ın Wonder Woman'ın projede yer alacağına dair söylentilere "doğru" yanıtını verdiği görülüyor. Bu, karakterin yeni DC Evreni'nde değişeceğini kesinleştiriyor. Ancak bazıları, rolün yine de Gal Gadot'ya gidebileceğini düşünüyor. Yine de, bu ihtimal son açıklamalarla oldukça zayıflamış gibi görünüyor.

Gal Gadot'nun Geleceği

Gal Gadot, Wonder Woman 3'ün yeni DC Evreni'nde yer alacağını belirtti. Bu, DC'nin gelecekteki projelerinde Gadot'nun tekrar Wonder Woman olarak karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Gadot, "Wonder Woman'ı canlandırmayı çok seviyorum. James ve Peter ile Wonder Woman 3'ü birlikte geliştireceğimizi duydum" dedi. Ancak bu, yeni DC Evreni'nin ilk üç yıllık planında Wonder Woman'ın yer almaması nedeniyle biraz belirsizliğini koruyor.

DC Evreni'nde Yeni Başlangıçlar

Gunn ve Safran’ın liderliğinde yeni DC projeleri planlanıyor. İlk film Superman: Legacy olacak ve Henry Cavill bu rolde yer almayacak. Yeni DC Evreni'nin ilk bölümü "Gods and Monsters" adıyla anılıyor ve çeşitli kahraman ve kötü karakterlere odaklanacak. Wonder Woman 3'ün bu planlar arasında olmaması, karakterin geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor.

Bu gelişmeler, DC hayranlarını yeni dönemde nelerin beklediğine dair merak uyandırıyor. Gal Gadot’nun Wonder Woman olarak geri dönüp dönmeyeceği ise zamanla netleşecek.