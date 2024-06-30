Yeni Delhi'de cuma günü başlayan şiddetli yağışlar, 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sel suları altında kalan alt geçitler ve su basan evler ile birlikte, çok sayıda büyükbaş hayvan da selde mahsur kaldı. Şehirde bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.

Uçuşlar iptal edildi

Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda da etkili olan yağışlar nedeniyle son 24 saatte 60 uçuş iptal edildi. Şiddetli yağışlar Bikaner ve Haridwar gibi diğer şehirlerde de yolların sular altında kalmasına ve araçların hasar görmesine yol açtı.