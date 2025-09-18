Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Peki Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm ayrıntılar…

Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir?

1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Safi Arpaguş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

1985’te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990’da ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Akademik kariyeri

1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı.

1994’te yüksek lisansını, 2001’de doktorasını tamamladı.

2008’de doçent , 2014’te profesör unvanını aldı.

2011-2021 yılları arasında aynı fakültede dekan yardımcılığı görevinde bulundu.

Tasavvuf tarihi, kavramları ve kurumları üzerine uzmanlaşan Arpaguş, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Müftülük görevi

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Prof. Dr. Arpaguş, 2025 itibarıyla Diyanet İşleri Başkanı oldu.

Çalışmaları ve eserleri

Prof. Dr. Safi Arpaguş’un tasavvuf alanında önemli araştırmaları bulunuyor. Özellikle Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik konularında yayınlarıyla tanınıyor.

Başlıca eserlerinden bazıları: