Mersin'in Mut ilçesinde, Meydan Caddesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde poşet içerisinde sarılı bir bebek cesedi bulundu. Olay, atık toplayan Cennet Bülbül'ün ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Bebeğin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Olay, Meydan Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde yaşandı. Atık madde toplayıcısı 50 yaşındaki Cennet Bülbül, konteyneri karıştırırken poşet içerisinde beze sarılı bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Bülbül’ün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi morga kaldırıldı. Yeni doğduğu düşünülen bebeği atan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Olay Tanığı: "Bebeği Boğmuşlar"

Bebeği bulan Cennet Bülbül, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çöp karıştırıyordum, poşeti kaldırırken bebeğin vücudu dışarı düştü. Hemen 112’yi aradım ve durumu bildirdim. Geldiklerinde bebeği boğmuş olabileceklerini söylediler."