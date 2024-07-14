Avcılar ilçesinde dün yaşanan trajik olayda, çöp atmaya giden bir kadın tarafından çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bir bebek, mahalle sakinleri arasında büyük üzüntü ve öfke yarattı.

Avcılar'da dün öğle saatlerinde bir kadın, çöp atmaya gittiği sırada çöp konteynerinden bebek sesi duydu. Konteynerin içinde bir poşet bulan kadın, şok içinde kaldı. Poşeti açtığında içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğunu gördü.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda bebeği çöpe atan kişinin Y.F.Ş. olduğunu tespit etti. Y.F.Ş., polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.F.Ş., adliyeye sevk edilerek "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bebeğin sağlık durumu ise yakından takip ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.