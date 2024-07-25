Şişli’de yaşanan korkunç olayda bebeğini apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olan sanık, mahkemede verdiği ifadeyle kan dondurdu.

Şişli'de, 18 Aralık 2023 tarihinde evinde doğurduğu bebeğini 3. kattaki banyo penceresinden apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olan Kader K., İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında korktuğu için bebeği gömeyi düşünemediğini belirtti.

"Karnım şiştiğinde kilo aldığımı söyledim"

Sanık Kader K., duruşmada verdiği ifadede, ailesinin ve çevresinin hamileliğini fark etmemesi için geniş elbiseler giydiğini ve karnının şiştiği zaman kilo aldığını söylediğini ifade etti. Kader K., hamilelik sürecinde yaşadıklarını ve doğum anını detaylıca anlattı. Eniştesinin kardeşiyle yaşadığı ilişki nedeniyle hamile kaldığını ve bu durumu kimseye açıklayamadığını belirten Kader K., doğum sancıları başladığında kimseye fark ettirmeden banyoya girdiğini söyledi. Doğum sırasında çok kan kaybettiğini ve bebeğin ağlamadığını belirtti.

"Çocuk ölü doğmuş olabilir"

Sanık avukatlarından Mehmet Benan Ülgen, doğumun canlı yapılıp yapılmadığının değerlendirilmediğini belirterek, müvekkilinin olay sonrası kanamasının durmaması nedeniyle hastanede kalması gerektiğini ve çocuğun ölü doğma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. Avukat Ülgen, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi

Mahkeme, ara kararında sanığın tüm tedavilerine dair hastane raporlarının istenmesine ve diğer eksik hususların giderilmesine karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianamede yer alan detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kader K.'nın uzaktan akrabası ile yaşadığı ilişki sonucu hamile kaldığı ve bu durumu ailesinden sakladığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 bina arasındaki boşlukta, tamamen çıplak ve çürümeye başlamış bir bebek cesedi buldu. Bebeğin başında derin yaralanmalar olduğu ve kordon bağının hala yerinde olduğu tespit edildi. Kader K. hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.