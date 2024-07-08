Yeni yasa ile kamu görevlileri yalnızca bir maaş alacak ve bu maaş, en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı aşamayacak.

Uzun süredir beklenen düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çabalarıyla Meclis'e sunuldu. Kamuda tasarruf tedbirlerini yasal çerçeveye oturtacak bu düzenleme ile birden fazla maaş alma dönemi sona erecek. Kamu görevlileri, yalnızca bir görev için maaş alabilecek ve bu maaş 92 bin lirayı aşamayacak. Ek olarak, huzur hakkı veya görev tazminatı gibi ek ödemeler hazineye gelir olarak kaydedilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim yapacak

Düzenlemeye göre, tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara çeşitli idari cezalar verilebilecek. Bu cezalar arasında maaş kesintisi ve işten çıkarma gibi yaptırımlar da bulunuyor. Denetim, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

Disiplin hükümleri devrede

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğu, idareler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetlenecek. Tedbirlere aykırı işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak ve sonuçlar Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.